Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Olewiger Weinfest startet ohne besondere Vorkommnisse

Trier (ots)

Der erste Tag des Olewiger Weinfestes war aus polizeilicher Sicht sehr entspannt. Trotz sehr hohem Besucheraufkommens hielten sich die polizeilichen Einsätze in Grenzen. Es kam lediglich zu kleineren, alkoholbedingten Streitigkeiten am Rande des Festgeländes. Eine beteiligte Person wurde zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. Eine Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür wurde in der Olewiger Straße gemeldet. Ansonsten verlief die Veranstaltung nahezu störungsfrei.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-9779-3210

pitrier.wache@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell