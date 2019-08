Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrradfahrerin stürzt aus ungeklärten Gründen und verletzt sich schwer

Polizeiinspektion Idar-Oberstein (ots)

Am Morgen des 01.08.2019, um ca. 08:00 Uhr, ereignete sich in der Ida-Purper-Straße, in Idar-Oberstein, ein Verkehrsunfall bei dem eine 41-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Die verunfallte Radfahrerin befuhr die Ida-Purper-Straße in Richtung Stadtzentrum Idar. An der Kreuzung zur Richard-Wagner-Straße stürzte sie aus bislang ungeklärter Ursache. Hierbei zog sich die Frau eine Kopfverletzung und Prellungen zu. Die Radfahrerin wurde von Rettungskräften ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht und stationär aufgenommen, Lebensgefahr bestand nicht.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizei Idar-Oberstein, Tel. 06781-5610, in Verbindung zu setzen.

