Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung am Pfarrhaus Fell

Fell (ots)

Der Polizei wurde erst am 03.08.2019 eine Sachbeschädigung am Pfarrhaus in Fell gemeldet. Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Stand am 18.07.2019, zwischen 21.00 - 23.59 Uhr in der Kirchstraße 31 in Fell. Hierbei wurden Banner und eine Fahne in den Müllbehältern verbrannt, sodass unter anderem Beschädigungen an den Mülleimern entstanden sind. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Feuer bzw. zu der/ dem oder den Tätern machen können, sich bei der Polizei Schweich unter 06502-91570 zu melden.

