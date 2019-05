Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Straßensperrung wegen Kampfmittelräumung

Verbandsgemeinde Weilerbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Verbandsgemeinde Weilerbach und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Aufgrund des Funds alter Weltkriegsgranaten kommt es am Mittwoch, 8. Mai 2019, in der Verbandsgemeinde zu Straßensperrungen.

In der Zeit von circa 11 bis 13 Uhr wird die Landstraße 367 zwischen Reichenbach-Steegen und Schwedelbach gesperrt. Hierzu wird der Verkehr in Richtung Reichenbach-Steegen durch Schwedelbach über Kollweiler umgeleitet. Die Umleitung in Fahrtrichtung Weilerbach beziehungsweise Mackenbach erfolgt auf demselben Weg.

Der Kampfmittelräumdienst wird die Granaten kontrolliert in einem Waldgebiet sprengen. Die betroffenen Waldwege werden durch das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Weilerbach bestreift und gesperrt. Die Polizei wird die notwendigen Verkehrsmaßnahmen treffen. |akl

