POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 28.11.2018

Ereignis: PKW überschlägt sich, Insasse leicht verletzt

Ort: Hillesheim, L 26

Zeit: 27.11.2018, 08.20 Uhr

Eine 19 Jährige aus der VG Hillesheim befuhr mit ihrem PKW die L 26 von Hillesheim in Richtung Wiesbaum. Ausgangs einer Linkskurve geriet die junge Frau ins Schleudern, befuhr dann den Grünstreifen und stieß mit der Heckstoßstange gegen einen Leitpfosten. Sie konnte das Auto nicht mehr unter Kontrolle bringen und überschlug sich. Der Audi kam letztlich rechts neben der Fahrbahn, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Die leicht verletzte Fahrerin konnte sich im Anschluss selbst aus dem PKW befreien. Sie wurde durch das DRK in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Am Audi entstand Totalschaden.

