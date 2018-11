POL-PDWIL: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Herforst (ots) - Am Dienstag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Tannenstraße. Zwischen 15.45 Uhr und 18.45 Uhr drangen der oder die Täter durch ein Fenster in das Einfamilienwohnhaus ein und entwendeten Schmuck. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-9685-70

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell