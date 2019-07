Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Gleich zweimaliger Defekt an Pferdeanhänger

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Mittwoch, um 23.48 Uhr, eine Gefahr durch ein Gespann mit einem völlig unbeleuchteten Pferdeanhänger. Das Gefährt fuhr von der Autobahn auf die B294 in Richtung Waldkirch. Da der Anhänger zudem gefährlich schlingerte, fuhr der Anrufer dem Gespann weiter hinterher und lotste so eine Polizeistreife hinzu. In Waldkirch konnte dann die Kontrolle erfolgen. Dabei stellte sich schnell heraus, dass nicht nur die Beleuchtungsanlage defekt, sondern auch noch einer der Anhängerreifen platt war. Dem couragierten Anrufer war das Lob der Polizei über sein vorbildliches Verhalten sicher, die 64-jährige Fahrerin des Pferdeanhängers wurde dagegen verwarnt und musste den Anhänger vor Ort abgesichert stehen lassen.

uh

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell