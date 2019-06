Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Zusammenstoß auf der Kreisstraße bei Niederende fordert drei Verletzte ++

Lilienthal (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 8 bei Niederende sind am Mittwochmorgen drei Autofahrerinnen zum Teil schwer verletzt worden. Alle drei mussten in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert werden. Lebensgefahr besteht für niemanden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die Höhe wird von der Polizei mit rund 45.000 Euro angegeben. Gegen 10.15 Uhr, so die bisherigen Ermittlungen der Beamten, lenkte eine 77-jährige Autofahrerin aus Gnarrenburg ihr Fahrzeug beim Befahren der Kreisstraße 8 in Richtung Dammstraße auf die Gegenfahrbahn. Ob sie ein vorausfahrendes Auto überholen wollte oder gar einen Schwächeanfall erlitt, ist noch unklar. Aufgrund ihrer Verletzungen konnte die Fahrerin dazu bislang nicht befragt werden. Zeugen, die seit Verlassen der Ortschaft Worpswede hinter der 77-Jährigen fuhren, war zuvor die unsicher wirkende Fahrweise der Frau aufgefallen. Auf der Gegenfahrbahn touchierte die Gnarrenburgerin zunächst den entgegen kommenden Pkw einer 70-jährigen Ritterhuderin und prallte dann frontal mit dem Auto einer 45-Jährigen aus Bremen zusammen. Der Zusammenstoß war so heftig, dass in allen drei Fahrzeugen die Airbags auslösten. Meldungen, dass auch zwei Reisebusse an dem Unfall beteiligt waren, bestätigten sich zum Glück nicht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Kreisstraße 8 für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

