Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Mittelreidenbach (ots)

Unbekannte Täter bauten zur Nachtzeit ein Baustellen-Absperrgitter an der Zufahrt nach Mittelreidenbach ab und stellten dies mitten auf die Bundestraße 270 in Fahrtrichtung Sien. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer erkannte die Gefahrenstelle und verständigte die Polizei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610

