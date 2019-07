Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall auf der Elberfelder Straße

Hagen (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich um 16.25 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 54-jähriger Rollerfahrer leicht verletzte. Er befuhr die Elberfelder Straße mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Graf-von-Galen-Ring. Ein 28-jähriger Golf-Fahrer wollte von der Elberfelder Straße aus kommend in die Hindenburgstraße einbiegen und übersah dabei den Mann. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zu einem leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Rollerfahrer musste nicht im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand ein leichter Sachschaden in geringer vierstelliger Höhe. Beide Fahrzeuge waren nach der Unfallaufnahme noch fahrbereit.

