POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Emstek - Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad

Am 17. Juni 2019 kam es gegen 13.27 Uhr auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 49-jähriger ausländischer Mitbürger befuhr mit seinem VW Transporter die Emsteker Straße aus Richtung "ecopark" kommend in Richtung Emstek und wollte von dort nach links in den Herzog-Erich-Weg abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 34-jährigen Motorradfahrer aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 34-Jährige schwer verletzt wurde. Er wurde mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik geflogen. Zwecks Erstversorgung des Verletzten sowie zur Unfallaufnahme musste die Emsteker Straße für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

