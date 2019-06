Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verkehrsunfall mit Hund; Hundehalter gesucht

Am 17. Juni 2019 kam es gegen 05.45 Uhr auf der Bunner Straße in Höhe eines Caritas-Wohnheims zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schäferhund verletzt wurde. Dieser kreuzte die Fahrbahn und wurde von einem 68-jährigen Löninger, der mit einem Audi unterwegs war, erfasst. Der Hund lief anschließend verletzt in einen angrenzenden Wald. Die Polizei sucht dringend den Hundehalter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Cloppenburg - Pkw-Scheinwerfer entwendet

In der Zeit von Sonntag, 16. Juni 2019, 10.00 Uhr, bis Montag, 17. Juni 2019, 07.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Daimler CLS 250 die beiden vorderen Scheinwerfer. Der Pkw war auf einer Ausstellungsfläche eines Kfz-Handels an der Otto-Hahn-Straße abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Pedelec entwendet

Am Sonntag, 16. Juni 2019, entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 17.00 Uhr bis 17.50 Uhr ein auf dem Kirchplatz, Antoniusplatz, abgestelltes E-Bike (Kalkhoff). Es entstand Sachschaden in Höhe von 2300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Lindern - Schwerer Verkehrsunfall

Am 17. Juni 2019 befuhr ein 21-jähriger Barßeler gegen 09.10 Uhr mit seinem Sattelzug die Hegeler Straße in Richtung Lindern und überholte hier einen 22-jährigen Peheimer, der mit einem Traktor-Anhänger-Gespann unterwegs war. Dieser wollte nach links in die Ginger Straße abbiegen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Das Traktor-Anhänger-Gespann kippte um und der 22-Jährige verletzte sich schwer. Ein 22-jähriger Barßeler, Mitfahrer in dem Sattelzug, wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell