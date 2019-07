Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei am ZOB

Hagen (ots)

Am Sonntagmorgen, 07:45 Uhr, musste die Polizei zu einer Körperverletzung am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) am Berliner Platz ausrücken. Ein 28-jähriger Mann hatte einer 24-jährigen Frau aus ungeklärten Gründen den Zugang in einen Linienbus versperrt. Als zwei 49 und 21 Jahre alte Zeugen der Frau zu Hilfe kamen, schlug der Täter dem einen ins Gesicht, während er dem anderen eine oberflächliche Schnittverletzung zufügte. Auch gegenüber den Polizisten verhielt sich der 28-jährige Täter unkooperativ. Er stieß noch bei der Sachverhaltsaufnahme Drohungen gegen das weibliche Opfer aus. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

