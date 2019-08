Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem landwirtschaftlichen Anhänger

Thalfang (ots)

Im Zeitraum vom 03.08. bis zum 06.08.2019 beschädigten bisher unbekannte Täter einen abgestellten Anhänger. Am Anhänger wurden die Elektrozuführung, der Luftschlauch und das ABS-Kabel durchtrennt. Im o.g. Zeitraum stand der Anhänger auf einer Wiesenfläche im Bereich der Straße "In der Nah" in Thalfang. Der Schaden liegt bei mehreren Hunderteuro. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Morbach unter der Telefonnummer 06533-93740 oder per Email pimorbach.wache@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Morbach

Ansprechpartner: Frau Hoffmann

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Tel.: 06533-93740

pimorbach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell