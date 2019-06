Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: 59423 Unna, Kessebürener Weg Einbruch in Baustelle - Transporter entwendet

Unna (ots)

In der Zeit vom 21.06.2019, 18:00 Uhr bis 22.06.2019, 08:00 Uhr kam es in Unna, Kessebürener Weg zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zugang zu einem Rohbau und entwendeten dort unter anderem einen Pkw Schlüssel. Anschließend entfernte sich die Täter mit dem dazugehörigen Pkw in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Transporter der Marke VW, mit dem polnischen Kennzeichen GTC-14619. Wer kann sachdienliche Hinweise geben ? Beobachtungen oder Feststellungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kreispolizeibehörde Unna, Polizeiwache Unna unter der Rufnummer 02303-9213120 oder unter der Rufnummer 02303-921-0 entgegen. (CP)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell