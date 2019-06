Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit eine leichtverletzten Radfahrerin

Bergkamen (ots)

Am Samstagabend ( 22.06.2019 ) kam es gegen 21:05 Uhr auf der Hans-Böckler-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18 jährige Radfahrerin aus Bergkamen leicht verletzt wurde. Sie und ein weiterer Radfahrer hatten zuvor die Hans-Böckler-Straße in Richtung Rotherbachstraße befahren. Im Bereich einer durch parkende PKW verengten Stelle kam ihnen der 47 jährige Fahrer eines Kleinbusses aus Polen entgegen, ohne den Radfahrern den Vorrang zur gewähren. Die Radfahrerin stürzte bei dem Versuch, auf den Gehweg auszuweichen, um eine Kollision mit dem Kleinbus zu vermeiden und wurde dabei leicht verletzt. Sie wollte sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung begeben. Da der Fahrer des Kleinbusses keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

