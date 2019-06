Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Raub eines Fahrrades - Unbekannter stieß Kind vom Fahrrad

Werne (ots)

Nach einer am Donnerstag (20.06.2019) bei der Polizei in Werne erstatteten Anzeige, soll es am Mittwoch (19.06.2019) gegen 17.30 Uhr an der Kurt-Schumacher-Straße zum Raub eines Fahrradades gekommen. Ein 11 jähriger Junge befuhr den Radweg in Richtung Kamener Straße und wurde im Kreisverkehr in Höhe der Straße "Am Hagen" von einem unbekannten Mann vom Fahrrad gestoßen. Anschließend habe der Mann das Fahrrad des Jungen an sich genommen und sei davongefahren. Das Kind verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Der Täter soll etwa 170 bis 175 cm groß und schlank gewesen sein. Bekleidet sei er mit einer blauen Jeans, einem schwarzen T-Shirt und einer Mütze gewesen sein. Zudem soll er eine Tüte der Fa. ALDI bei sich gehabt haben. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein blau-silbernes Rad der Marke Marvel.

Wer kann weitere Angaben zur Tat, dem Täter oder dem Verbleib des Fahrrades machen? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

