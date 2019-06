Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Nächtlicher Verkehrsunfall mit einem Verletzten und fünf beschädigten Fahrzeugen - Verursacher unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis

Selm (ots)

Am frühen Freitagmorgen ( 21.06.2019 ) kam es gegen 02:00 Uhr auf der Straße Am Buddenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt und fünf PKW beschädigt wurden. Ein 26 jähriger Selmer geriet aus Richtung Industriestraße kommend mit seinem VW Passat in einer Kurve ins Schleudern und beschädigte danach vier am Fahrbahnrand parkende andere PKW. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Da festgestellt wurde, dass er unter Alkoholeinfluss stand, erfolgte dort auch die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem stellte sich noch heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der PKW des Verursachers und ein weiteres Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 45000 Euro geschätzt.

