Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen - Zusammenstoß auf der Hammer Straße

Unna (ots)

Am Dienstag (18.06.2019) fuhr gegen 19.30 Uhr ein 23 jähriger Fahrer aus Rheda-Wiedenbrück vom Parkplatz eines Restaurant auf die Hammer Straße. Er achtete dabei nicht auf einem von links kommenden 19 jährigen Unnaer, der sofort ein Ausweichmanöver und eine Vollbremsung einleitet, konnte aber einen Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer und ein 19 jähriger Beifahrer des Unnaers verletzt und zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Hammer Straße in beide Richtungen gesperrt werden.

