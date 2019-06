Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Fahrer verlor Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen Baum

Bönen (ots)

Am Donnerstag (20.06.2019) fuhr gegen 17.10 Uhr ein 23 jähriger Kamener mit seiner 20 jährigen Ehefrau als Beifahrerin auf dem Hagenweg in Richtung Bachstraße. Plötzlich bremste er seinen PKW stark ab und verlor die Kontrolle darüber. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam in den dortigen Sträuchern zum Stillstand. Beide Personen wurden leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 5 500 Euro geschätzt.

