POL-PDLU: Speyer - Wieder falscher Polizeibeamter (60-0312)

Speyer (ots) - 03.12.2018, 08.00 Uhr Einen Anruf von einem angeblichen Kriminalbeamten namens Schneider aus Speyer erhielt ein 78-jähriger Mann in Speyer West. Angeblich seien Einbrecherbanden und Betrüger in dem Gebiet unterwegs, die es auf sein Geld abgesehen hätten. Er solle sein Geld Zivilkräften übergeben, die nach Absprache bei ihm vorbeikommen würden. Der Rentner wurde stutzig und informierte die hiesige Dienststelle. Im Laufe des Dienstagvormittags meldeten sich acht weitere Bürger aus Speyer, die Anrufe und Forderungen gleichen Inhalts erhalten haben. Die Polizei rät dringend, sich nicht auf derartige Forderungen einzulassen und sich mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzten.

