POL-PDLU: Speyer - PKW Brand (08-0312)

Speyer (ots) - 03.12.2018, 03.00 Uhr Aus bislang unbekannten Gründen geriet in der Magergasse ein geparkter PKW der Marke Hyundai Tucson in Brand. Der Brand wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten mit einem Feuerlöscher gelöscht. Die Ermittlungen nach der Brandursache dauern an. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

