POL-PDLU: Speyer - Radfahrerin leicht verletzt (-0312)

Speyer (ots) - 03.12.2018, 08.08 Uhr Leicht verletzt wurde am Montagmorgen eine 45-jährige Radfahrerin in der Gutenbergstraße. Um einen Zusammenstoß mit einem LKW zu vermeiden, der rückwärts in eine Parklücke einparken wollte, wich die Radfahrerin nach links auf den Bürgersteig aus und stürzte. Nach dem Unfall öffnete der LKW Fahrer das Fenster, nahm Blickkontakt mit der Radfahrerin auf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

