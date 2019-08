Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Seniorin dreist bestohlen

Attendorn (ots)

Eine 71-Jährige hat am Mittwoch (28. August) nach einer Zeitungsannonce einen unbekannten Mann in ihre Wohnung gelassen, um einen Crosstrainer zu verkaufen. Hierbei endwendete der Interessent Silberschmuck der Geschädigten. Den Schmuck legte sie aus, da der Täter auch Kaufinteresse an Schmuck suggerierte. Sie vereinbarten einen Kaufpreis, den der Käufer nicht bar zahlen konnte und deswegen kurz zur Bank wollte, um Geld abzuheben. Wahrscheinlich entwendete er, als er den Schmuck begutachtete, Teile im Wert von 350 Euro.

Die Geschädigte beschrieb den Mann wie folgt: ° ca. 175 cm groß ° sehr dick ° ungewöhnlich braune Hautfarbe (Sonnenbräune) ° vermutlich Deutscher, deutsche Sprache ohne Akzent ° Alter Anfang 30 bis 35 Jahre ° glatte schwarze Haare ° wulstige Lippen ° sehr höfliches Auftreten ° Jeanshose mit grauem T - Shirt

Die Polizei rät, generell vorsichtig zu sein, wenn fremde Menschen die eigene Wohnung betreten. Gut ist es, wenn eine weitere Person anwesend ist und den Verkaufenden unterstützt. Sollte die Person sich verdächtig verhalten, bittet man diese, höflich die Wohnung zu verlassen und bricht das Verkaufsgespräch ab. Bei Zweifeln und Verdachtsmomenten sollte sofort die Polizei verständigt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell