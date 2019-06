Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0403 --Polizei fasst mutmaßliche Kabeldiebe--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, Dorumstraße Zeit: 27.06.2019, 21:30 Uhr

Die Polizei Bremen hat am Donnerstagabend in Walle drei mutmaßliche Kabeldiebe im Alter von 16, 19 und 20 Jahren vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, mehrere hundert Kilo Kupferkabel gestohlen zu haben.

Gegen 19 Uhr 30 beobachteten Zeugen in der Dorumstraße, wie vier Männer mehrere lange Kabel aus einem Transporter in ein Wohnhaus trugen. Das kam ihnen verdächtig vor, sie alarmierten die Polizei. Als kurze Zeit später mehrere Streifenwagen eintrafen, flohen die Männer zunächst in das Haus. Drei von ihnen konnten aber sofort gefasst werden. Die Ermittlungen zum vierten Verdächtigen dauern an. Im Haus fanden die Einsatzkräfte mehrere hundert Kilo Industrie-Erdkabel, im Lieferwagen zusätzlich Aufbruchswerkzeug. Die Ermittler prüfen nun, wo die Kabel entwendet wurden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362 3888 entgegen.

