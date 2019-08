Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Zeugen nach Unfall auf Kreuzung Mellinghofer Straße/ Mariannenweg gesucht

Essen (ots)

45475 MH.-Dümpten: Nach einem Unfall auf der Kreuzung Mellinghofer Straße/ Mariannenweg am Montag, 5. August, sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Gegen 10.25 Uhr kollidierte auf der Kreuzung eine 67-jährige Opel-Fahrerin mit einem 70-jährigen Nissan-Fahrer. Die Opel-Fahrerin fuhr in Richtung Oberhausen, als der Nissan-Fahrer auf die Kreuzung bog, um in Richtung Stadtmitte zu fahren. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell