Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kaiserslautern, Betrunkene Fahrerin verursacht Unfall mit mehreren Verletzten

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagmorgen kam es in der von-Miller-Straße in Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Eine 26-jährige Frau übersah, dass die Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt anhalten mussten. Infolge zu geringen Sicherheitsabstands und deutlichen Alkoholisierung fuhr sie auf dass vor ihr haltende Fahrzeug auf. Bei der Fahrerin wurde im Rahmen der Unfallaufnahme eine Atemalkoholkonzentration von 2,55 Promille festgestellt. Durch den Aufprall wurde der vor ihr haltende PKW auf zwei weitere wartende Fahrzeuge geschoben, so dass am Ende an allen vier Fahrzeugen Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 18000 Euro entstand. Die Unfallverursacherin und zwei weitere Personen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins US-Hospital und das Westpfalzklinikum gebracht werden. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein der Dame wurde sichergestellt, außerdem wurden Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet.

