Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisster 39-jähriger Familienvater ist zurück

Ramstein-Miesenbach (ots)

Der seit Dienstag, 7. Mai 2019, vermisste 39-jährige Familienvater aus Ramstein-Miesenbach (wir berichteten) ist gefunden. Der Mann kehrte am späten Freitagabend an seine Wohnanschrift zurück. Er war wegen privater Konflikte untergetaucht. Vorsorglich wurde er zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweis zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte: Die Fahndungsmeldung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz sowie die Pressemeldungen im Presseportal wurden von uns gelöscht. Falls Sie das Foto des Gesuchten beziehungsweise seinen Namen veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen. |erf

