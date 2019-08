POL-E: Essen: Bankdaten mittels Handy-App abgegriffen - Warnung!

Polizei Essen

45149 E.-Haarzopf: Ein falscher Microsoft-Mitarbeiter stahl am Donnerstag, 1. August, Online-Banking-Zugangsdaten und überwies unberechtigt Geld.

Bereits am Mittwoch rief der angebliche Mitarbeiter den Haarzopfer an und erklärte, dessen Computer sei gehackt worden. Um den entstandenen Schaden zu reparieren, bräuchte man nun die Personalien. Am darauffolgenden Tag meldete sich der Trickbetrüger wieder und bat den 75-Jährigen, eine App auf seinem Handy zu installieren. Diese ermöglicht es, den eigenen Bildschirm auf ein fremdes Gerät zu spiegeln. Dann sollte sich der Essener in sein E-Mail-Postfach und sein Online-Banking-Konto einloggen.

Da der Trickbetrüger am anderen Ende der Leitung mittels der App genau verfolgen konnte, was der Essener auf seinem Handy machte, konnte er so entscheidende Informationen abgreifen. Mit diesen loggte er sich schließlich einfach selbst in das Bankkonto ein und überwies - natürlich ohne jegliche Zustimmung - Geld vom Konto des 75-Jährigen. Als der 75-Jährige dies bemerkte, ließ er sein Konto sofort sperren.

Vor diesem Hintergrund möchten wir erneut warnen: Geben Sie keine Daten am Telefon preis, vor allem nicht sensible wie Ihre Personalien oder Bankdaten. Lassen Sie sich auch nicht von einem Ihnen vollkommen unbekannten und von Ihnen nicht angeforderten Techniker überreden und nehmen Sie keine Hilfsangebote an, wenn Ihnen selbst noch gar kein Problem mit ihrem Computer bekannt ist. / AKoe

