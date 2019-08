Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei stellt mutmaßliche Diebin nach Flucht auf A40

Essen (ots)

45355 E.-Schönnebeck: Am Montagabend, 5. August um 19:20 Uhr, nahmen Mülheimer Beamte eine mutmaßliche Ladendiebin auf ihrer Flucht fest.

Ein Zeuge beobachtete die 33-jährige Tatverdächtige dabei, wie sie Obst und Gemüse aus einer Auslage vor einem Geschäft an der Altendorfer Straße nahm und in ihre Tasche steckte. Dann entfernte sie sich ohne zu bezahlen. Der Zeuge informierte die Mitarbeiter des Geschäfts. So sprach eine Mitarbeiterin die Frau auf dem Weg zu deren Auto an und bat sie in den Laden. Erst lief diese mit, ließ dann aber die Ware fallen und versuchte mit ihrem Auto zu flüchten. Die Angestellte versuchte den Fluchtversuch zu unterbinden, doch die 33-Jährige öffnete eine Fahrzeugtür und verletzte die Zeugin dabei leicht.

Mit geöffneter Tür beschleunigte die 33-Jährige und fuhr in Richtung Fliegenbusch davon. Die Mitarbeiter konnten nur durch eine schnelle Reaktion einen Zusammenstoß verhindern. Auf der A40 konnten parallel alarmierte Einsatzkräfte die 33-Jährige anhalten. Daraufhin wurde sie vorläufig festgenommen. In ihrem Auto fanden die Beamten Bekleidung, die möglicherweise aus einem anderen Diebstahlsdelikt stammt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Tatverdächtige wieder entlassen. / AKoe

