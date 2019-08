Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn- Kurze Abwesenheit zum Diebstahl genutzt

Bad Schönborn (ots)

Dass es nicht gut ausgehen kann, wenn man auch bei nur kurzer Abwesenheit die Wohnungstüre nicht schließt, hat ein 85-jähriger Mann am Mittwoch in der Lessingstraße schmerzlich erfahren müssen. Gegen 20 Uhr lehnte der Senior die Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus lediglich an, um für eine Zigarettenlänge zur Garage zu gehen. Ein bislang Unbekannter nutzte die Gelegenheit und entwendete in der Zeit aus der Wohnung einen Geldbeutel und eine Tasche. Wer dort zur Tatzeit entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Schönborn, Telefon 07253 60260, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell