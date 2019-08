Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Autoteile abmontiert und entwendet

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen zwei Nächten in der Pforzheimer Nordstadt an mindestens zwei geparkten Fahrzeugen Autoteile im Wert von einigen hundert Euro abmontiert und entwendet.

Vermutlich mit einem Winkelschleifer trennten die Täter in der Nacht auf Mittwoch zwischen 21:00 und 12:00 Uhr an einem in der Gneisenaustraße abgestellten Opel ein etwa 30 cm langes Stück vom Auspuff ab und nahmen dieses mit sich.

In der Nacht auf Donnerstag demontierten Unbekannte dann zwischen 16:00 und 06:30 Uhr den Katalysator eines in der Friesenstraße geparkten Opels und entwendeten diesen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

