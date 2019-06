Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln-Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest

Nienburg (ots)

(BER)Am Sonntagmorgen, 10.06.2019, gegen 01.20 Uhr, teilte eine sehr aufmerksame Zeugin aus Rinteln der Polizei mit, dass sie zwei maskierte Personen beobachten würde. Die beiden Maskierten hatten einen Pkw in der Straße "Unter dem Hopfenberge" abgestellt und waren danach über den Zaun des dortigen Kindergartens geklettert. Sehr schnell waren vier Einsatzfahrzeuge der Polizei vor Ort. Der erste Tatverdächtige wurde bei dem Versuch, durch ein Fenster des Kindergartens zu fliehen, festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räume entdeckten die Polizeibeamten einen zweiten Einbrecher. Er hatte sich in der Turnhalle versteckt. Im Zuge der Tatortaufnahme stellten die Ermittler fest, dass die beiden Einbrecher eine Nebeneingangstür zur Turnhalle aufgehebelt und weiter versucht hatten, in die anderen Räume vorzudringen. Die Polizei lobt ausdrücklich die tolle Reaktion der Zeugin! "Aufgrund der schnellen Alarmierung und der exakten Angaben, die die Zeugin gemacht hatte, konnte die Polizei eine Fortführung der Tat frühzeitig unterbinden und die Täter festnehmen," lobt Axel Bergmann, Pressesprecher der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, das Verhalten der Rintelnerin. Die Staatsanwaltschaft Bückeburg beantragte die Untersuchungshaft für die einschlägig polizeibekannten Tatverdächtigen. Nach den bisherigen Ermittlungen könnten die aus dem südlichen Niedersachsen stammenden Männer für weitere Tat infrage kommen.

