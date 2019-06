Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Balge-Windbö verursacht LKW-Unfall

(BER)Am Samstagnachmittag, 08.06.2019, gegen 15.15 Uhr, befuhr ein 25 - jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die Kreisstraße 2 in Richtung Balge. Seinen Angaben zufolge verlor er durch eine besonders starke Windbö die Kontrolle über das Gespann, geriet auf den Straßenseitenraum, woraufhin der Lkw mitsamt dem Auflieger umkippte. Der Fahrer konnte sich leichtverletzt aus dem Führerhaus befreien und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. In dem auf dem Auflieger angebrachten Flüssigkeitsbehälter befand sich glücklicherweise Wasser, so dass eine Bodenverunreinigung lediglich durch ausgetretenen Dieselkraftstoff sowie etwas Hydrauliköl entstand. Das Ordnungsamt des Landkreises war vor Ort und der verunreinigte Boden wurde umgehend entfernt. Ca. ein Dutzend Feuerwehrleute der Wehren aus Balge und Drakenburg unterstützten die Polizeibeamten bei der Sperrung der Kreisstraße sowie der Ableitung des Verkehrs, bevor Sperrschilder durch die Straßenmeisterei Lemke aufgestellt wurden. Die Sperrung zog sich durch die Bergungsmaßnahmen bis ca. 23.30 Uhr. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 65. 000 EUR.

