Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Einbruch in Kindergarten

Rinteln (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Einbruch in den Commenius Kindergarten in der Rintelner Nordstadt. Zwei männliche Täter konnten noch vor Ort festgenommen werden und werden am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Rinteln zu melden.

