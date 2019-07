Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Grüner Rover 75 mit gestohlenem Kennzeichen und frischem Unfallschaden

Unfallort gesucht

Emmerich-Hüthum (ots)

Am Montag (15. Juli 2019) gegen 15.00 Uhr sah eine Zeugin am Abergsweg einen grünen Rover 75 am rechten Fahrbahnrand im Grünstreifen stehen. Das Fahrzeug qualmte aus dem Motorraum, hatte mehrere Unfallschäden und zwei unterschiedliche Klever Kennzeichen. Der Fahrer machte einen orientierungslosen Eindruck. Daraufhin verständigte die Zeugin die Polizei. Die Beamten stellten die Identität des Fahrers fest. Es handelt sich um einen 31-jährigen Mann aus Emmerich. Das vordere Kennzeichen am Rover war entstempelt. Das hintere Kennzeichen war zwischen dem 10. und dem 11. Juli 2019 in Emmerich-Elten an der Kampstraße entwendet worden. Der Rover hatte neben alten Schäden einen frischen Unfallschaden an der rechten Seite der hinteren Stoßstange. Vermutlich war der 31-Jährige gegen einen Baum oder ein Schild gefahren. Der Unfallort und ein möglicher Geschädigter sind der Polizei bislang nicht bekannt. Die Polizei stellte den Rover sicher. Der 31-Jährige stand unter Drogeneinfluss, daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach bisherigen Informationen ist der Rover nicht gestohlen.

Wem ist der grüne Rover 75 aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

