Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl

Fest eingebaute Displays mit GPS-Sendern und Steuerungsanlagen an mehreren Traktoren entwendet

Kleve-Rindern (ots)

Am Sonntag (14. Juli 2019) zwischen 2.00 und 4.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter an der Keekener Straße von mehreren Traktoren und Arbeitsmaschinen fest eingebaute Displays mit auf dem Fahrzeugdach angebrachten GPS-Sendern. Außerdem entwendeten sie Steuerungsanlagen für die an die Traktoren gekoppelten Arbeitsgeräte. Die Fahrzeuge waren auf dem Grundstück eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens abgestellt. Für das Unternehmen entstand ein sehr hoher Schaden. Zwei Täter waren durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet worden. Sie flüchteten an der Rückseite vom Gelände in Richtung der Straße Drususdeich. Dort hatten sie vermutlich ihr Fahrzeug abgestellt.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

