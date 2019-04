Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Frankenthal (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchen am 03.04.2019, zwischen 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Sonnenstraße von Frankenthal einzubrechen. Die Einbrecher scheitern aber bei dem Versuch die Hauseingangstür auszuhebeln, da es sich um eine Sicherheitstür handelt. An der Tür entsteht ein Sachschaden von ca. 2000,- EUR.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an:

Polizeiinspektion Frankenthal Friedrich-Ebert-Straße 2 67227 Frankenthal Tel.: 06233 313-0 E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

oder an

Polizeipräsidium Rheinpfalz Zentrale Prävention Bismarckstraße 116 67059 Ludwigshafen Tel.: 0621 963-1151 E-Mail: beratungszentrum.rheinpfalz@polizei.rlp.de

Weitere Informationen zum Einbruchsschutz finden Sie unter www.k-einbruch.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Frankenthal.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

