Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

(AK) Am Samstag, zwischen 16:30 Uhr und 23:30 Uhr drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Welslau-Straße ein. Nachdem sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt ins Haus verschafft hatten, durchsuchten sie alle Räume. Ob sie Beute machen konnten, muss noch ermittelt werden. Hinweise erbitte die Kripo Detmold unter Tel. 05231/6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell