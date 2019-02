Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Rollerfahrer wurde verletzt.

Lippe (ots)

(AK) Am Samstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, wurde ein 60-Jähriger aus Bad Salzuflen bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Lemgoer Straße/Auf der Rhön leicht verletzt. Ein 56-jähriger aus Bad Salzuflen wollte an der Einmündung von der Straße Auf der Rhön mit seinem VW Passat nach links auf die Lemgoer Straße abbiegen. Er schätzte die Geschwindigkeit des stadtauswärts fahrenden 60-jährigen Rollerfahrers falsch ein und bog ab. Der Rollerfahrer musste so stark abbremsen, dass er stürzte. Es kam zu keiner Kollision mit dem zwischen Motorroller und Pkw. Der 60-jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Herforder Krankenhaus gefahren. Es entstand nur geringer Sachschaden.

