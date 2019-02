Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Drei parkende Autos aufeinander geschoben.

Lippe (ots)

(AK) Am Freitagnachmittag, gegen 14:50 Uhr, prallte ein 43-Jähriger aus Lemgo mit seinem Audi auf der Lemgoer Straße mit einem geparkten Skoda zusammen, der wiederum zwei weitere Autos aufeinander schob. Der Lemgoer fuhr in Richtung Lemgo und fiel einem Zeugen bereits durch seine äußerst unsichere Fahrweise auf. In Höhe der Sparkasse prallte er ungebremst auf einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw Skoda. Dieser wurde wiederum auf einem davor parkenden Pkw VW Polo geschoben, welcher wiederum auf einen davor parkenden Ford Focus geschoben wurde. Die Unfallursache wurde vermutlich durch eine medizinische bedingte Fahruntauglichkeit des Lemgoers gesetzt, weshalb der Führerschein einbehalten wurde. Der Lemgoer wurde am Unfallort durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt, musste aber nicht ins Klinikum gefahren werden. Der Audi, Skoda und VW Polo mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 17 000 Euro.

