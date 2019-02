Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher lösen Alarmanlage aus.

Lippe (ots)

(AK) In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:30 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in ein Bürogebäude in der der Straße Obernienhagen ein. Hierbei lösten sie die Alarmanlage aus, weshalb sie vermutlich sofort flüchteten. Das Gebäude wurde durch starke Polizeikräfte umstellt und durchsucht. Die Einbrecher hatten sich jedoch schon entfernt. Ob sie Beute machen konnten, muss noch geklärt werden. Hinweise erbittet die Kripo Detmold unter Tel. 05231/6090.

