Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. In den Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

(AK) Am Freitag, gegen 18:45 Uhr, wurde eine 32-Jährige aus Hövelhof bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Lagseche Straße/Detmolder Straße leicht verletzt. Die 32-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes auf der Lageschen Straße in Richtung Helpup. Im Einmündungsbereich geriet sie aus ungeklärter Ursache immer weiter über die Fahrbahnmitte und kollidierte mit dem Mercedes eines 54-jährigen Bielefelders, der auf der Linksabbiegerspur stand und nach links in Richtung Ubbedissen abbiegen wollte. Die 32-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Bielefeld gefahren, dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 9 000 Euro.

