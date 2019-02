Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß.

Lippe (ots)

(AK) Am Samstag, gegen 14:45 Uhr, kam es auf der Lockhauser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Bad Salzufler verletzt wurden. Ein 90-Jähriger fuhr mit seinem Pkw Toyota auf der Lockhauser Straße in Richtung Lockhausen und bog an der Einmündung Kriegerheide nach links ab. Hierbei übersah er einen 50-Jährigen, der mit seinem Mercedes die Lockhauser Straße in Gegenrichtung befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Autos. Der Toyota kam anschließend in einem Grundstückszaum zum Stillstand. Beide Fahrzeugführer wurden jeweils mit Rettungswagen in die Kliniken Herford und Lemgo gefahren. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15 000 Euro.

