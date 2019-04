Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal

Bobenheim-Roxheim) - Geschwindigkeitskontrollen

Frankenthal / Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 02.04.2019 führt die Polizei Frankenthal zwei Geschwindigkeitskontrollen durch.

Bei der ersten Kontrolle von 20:20 Uhr bis 21:40 Uhr, auf der L523 von Frankenthal kommend nach Bobenheim-Roxheim überschreiten 12 Verkehrsteilnehmer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Gemessen werden insgesamt 73 Kraftfahrzeuge. Der Spitzenreiter ist mit 132 km/h unterwegs.

Bei einer weiteren Kontrolle von 22:30 Uhr bis 23:30 Uhr, im Foltzring von Frankenthal, in Höhe der Straße "Am Eiskeller", müssen bei insgesamt 52 gemessenen Kraftfahrzeugen, bei neun Fahrzeugführern Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Der Schnellste wurde mit 58 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Im Verlauf dieser Kontrolle wird, gegen 23:20 Uhr, ein 46jähriger, aus dem Kreis Bad Dükheim stammender, PKW-Fahrer kontrolliert, nachdem dieser mit 51 km/h gemessen wird. Bei der Überprüfung des Fahrers stellen die Polizeibeamten Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von über 1,1 Promille. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wird sichergestellt. Gegen den Fahrer kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.

