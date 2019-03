Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Birkenfeld (ots)

Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen am Freitag, 01.03.2019 in der Zeit von 14.15 Uhr bis 19.45 Uhr nach Aufhebeln einer Tür zu einem Wintergarten in ein Wohnhaus in der Straße "Vor Klopp" in Birkenfeld ein. Innerhalb des Tatobjektes wurden Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse durchsucht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurden Münzen, Schmuck und Bargeld entwendet. Der entstanden Schaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden. Im Zusammenhang mit dem hier gemeldeten aktuellen Wohnungseinbruchs-diebstahl weist die Polizei nochmals auf die Möglichkeit einer für die Bürger kostenlosen Einbruchsberatung hin. Hier werden mögliche Schwachstellen von fachkundigen Beamten analysiert und Verbesserungs-tipps gegeben. Für diesen Service der Polizei steht den Bürgern das Beratungszentrum des Polizeipräsidium Trier unter der Telefonnummer 0651/20157566 zur Verfügung.

