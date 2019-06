Polizei Paderborn

POL-PB: E-Scooter-Unfall - gesuchter Autofahrer identifiziert

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Nach dem Verkehrsunfall Am Vorderflöß, bei dem am Sonntag ein 65-jähriger Elektroroller-Fahrer schwer verletzt wurde (Polizeibericht vom 23.06.2019), hat sich der mutmaßlich beteiligte Autofahrer (19) am Montagnachmittag in der Polizeiwache Bad Lippspringe gemeldet. Die Fahndung nach dem gesuchten Fahrzeug wird eingestellt.

Der Verletzte ist außer Lebensgefahr und konnte am Dienstag von der Intensivstation verlegt werden.

Bei dem genutzten E-Scooter handelt es sich um ein führerscheinpflichtiges dreirädriges Modell mit Betriebserlaubnis und einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h. Das Fahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Ermittlungsergebnisse werden nach Abschluss an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

