POL-PB: Folgemeldung zu "POL-PB: 23.06.2019, 09:54 Uhr, Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person" vom 23.06.2019

33175 Bad Lippspringe (ots)

Ein 65-jähriger Mann aus Bad Lippsringe befuhr mit seinem E-Scooter zur Unfallzeit die Straße Am Vorderflöß in Fahrtrichtung stadteinwärs. Nach Zeugenaussagen befuhr zur selben Zeit ein vermultich dunkler Kleinwagen die Hubertusstraße und bog vor dem heran nahenden E-Scooter nach links in die Straße Am Vorderflöß ein. Der Rollerfahrer führte eine starke Bremsung durch und kam dabei zu Fall, ohne dass es zu einer Berührung mit dem Pkw gekommen war.

Nach Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens wurde er in ein Paderborner Krankenhaus verbracht. Obwohl er einen Helm trug, zog sich der Rollerfahrer bei dem Unfall vermutlich lebensgefärdende Kopfverletzungen zu. Der Fahrer des dunklen Kleinwagens hatte seine Fahrt nach dem Unfall fortgesetzt und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ebenso werden alle weiteren Personen, die noch sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen könne gebeten, sich bei der Polizei in Paderborn unter Tel.05251/3060 zu melden.

