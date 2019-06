Polizei Paderborn

POL-PB: 23.06.2019, 09:54 Uhr, Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Bad Lippspringe, Am Vorderflöß (ots)

Ein 65-jähriger Mann aus Bad Lippsringe befuhr mit seinem E-Scooter zur Unfallzeit die Straße Am Vorderflöß in Fahrtrichtung stadteinwärs. An der Unfallörtlichkeit kam er aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall und erlitt durch den Sturz lebensgefährliche Verletzungen.

