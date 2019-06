Polizei Paderborn

POL-PB: Samstag, den 22.06.2019, 11:55 Uhr Verkehrsunfall mit einer schwer veletzten Person

Paderborn-Schloß Neuhaus, Schloßstraße (ots)

Zur Unfallzeit befuhr 56-jähriger Motorrollerfahrer die Schloßstraße in Richtung Paderborn. In Höhe des Kreisverkehrs zur Marienloher Straße fuhr er in diesen ein und kam anschließend aus ungeklärter Ursache zu Fall. Dabei zog sich der Rollerfahrer schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen einem Paderborner Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb.

Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf ca. 300,-- EUR

